Четыре мирных жителя пострадали от атак БПЛА ВСУ в Белгородской области

В результате атак беспилотников в Белгородской области получили ранения четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Как уточнил глава области, трое человек пострадали при атаке на Новый Оскол. По его словам, у мужчины диагностирована минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча, а две женщины получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Все пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью в Чернянскую центральную районную больницу, где им оказывают необходимое лечение.

Гладков также добавил, что в результате удара в Новом Осколе были повреждены фасад и остекление одного из коммерческих объектов, а также легковой автомобиль. Ещё одна женщина была ранена в ходе атаки беспилотника по многоквартирному дому в Грайвороне.

Ранее Life.ru сообщал, что накануне ВСУ атаковали пять районов Белгородской области. Ранены местный житель и боец самообороны. В Бочковке беспилотник ударил по частному дому, хозяина с травмами направили в областную больницу. В Шебекино взрыв дрона на парковке повредил семь машин. В Новой Таволжанке от взрывной волны в доме выбило стекла.

