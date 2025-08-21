Два украинских дрона сбили над территорией Воронежской области

«21 августа в период с 17:40 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.
Ранее в Чертковском районе Ростовской области силы ПВО уничтожили беспилотник. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, по данным администрации региона, атака БПЛА не привела к жертвам, разрушениям или иным последствиям на земле.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше