Нетаньяху прибыл в сектор Газа для захвата столицы

Глава израильского правительства также отметил, что поручил начать немедленные переговоры об освобождении всех заложников и завершении конфликта на Ближнем Востоке на условиях, приемлемых для Израиля. По информации его канцелярии, Нетаньяху рассматривает оба направления — военное и дипломатическое — в качестве приоритетных для достижения безопасности страны.