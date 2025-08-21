Ричмонд
МЧС: площадь природного пожара в Крыму достигла семи тысяч гектаров

Сотрудники МЧС защитили от природного пожара четыре населенных пункта на территории Крыма.

Источник: Комсомольская правда

Площадь природного пожара на территории Республики Крым составляет семь тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«По предварительной информации, площадь пожара составляет около 7 тысяч гектаров», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС также сообщили, что российские огнеборцы защитили от распространения пожара населенные пункты Малиновка, Лучевое, Северное и Васильевку в Белогорском и Советском районах Крыма.

Как отмечает ведомство, наземные силы продолжают тушить пожар при помощи спецтехники и ранцевых огнетушителей. В ликвидации возгорания принимают участие более 330 сотрудников МЧС, также задействовано 70 единиц техники.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади в 20 квадратных метров на территории хлебозавода.