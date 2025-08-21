МЧС: площадь природного пожара в Крыму достигла семи тысяч гектаров

Площадь природного пожара на территории Республики Крым составляет семь тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«По предварительной информации, площадь пожара составляет около 7 тысяч гектаров», — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС также сообщили, что российские огнеборцы защитили от распространения пожара населенные пункты Малиновка, Лучевое, Северное и Васильевку в Белогорском и Советском районах Крыма.
Как отмечает ведомство, наземные силы продолжают тушить пожар при помощи спецтехники и ранцевых огнетушителей. В ликвидации возгорания принимают участие более 330 сотрудников МЧС, также задействовано 70 единиц техники.
