В зоне СВО ликвидирован старший офицер отдела связи ВСУ

«В украинских ресурсах распространяется сообщение о гибели подполковника ВСУ Демченко Романа Андреевича. Он занимал должность старшего офицера отдела связи и кибербезопасности штаба 121 отдельного полка связи», — сказал собеседник агентства РИА Новости. По данным источника, основная задача подразделения, где служил Демченко, заключалась в обеспечении связи оперативного командования «Восток» ВСУ.

Ранее российские силовые структуры сообщали о ликвидации других высокопоставленных украинских военных, в том числе командира группы четвертого полка Сил специальных операций ВСУ капитана Урбановича и командира диверсионно-разведывательной группы 140-го центра ССО Владислава Яковенко. Оба офицера были уничтожены на разных направлениях спецоперации, а украинские ресурсы не раскрывали подробности их гибели.