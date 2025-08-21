В зоне СВО ликвидирован старший офицер отдела связи ВСУ

В ходе СВО уничтожен старший офицер отдела связи ВСУ.
Старший офицер отдела связи и кибербезопасности ВСУ подполковник Роман Демченко ликвидирован при ударе на Украине. Инцидент произошел в зоне проведения СВО. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.
«В украинских ресурсах распространяется сообщение о гибели подполковника ВСУ Демченко Романа Андреевича. Он занимал должность старшего офицера отдела связи и кибербезопасности штаба 121 отдельного полка связи», — сказал собеседник агентства РИА Новости. По данным источника, основная задача подразделения, где служил Демченко, заключалась в обеспечении связи оперативного командования «Восток» ВСУ.
Ранее российские силовые структуры сообщали о ликвидации других высокопоставленных украинских военных, в том числе командира группы четвертого полка Сил специальных операций ВСУ капитана Урбановича и командира диверсионно-разведывательной группы 140-го центра ССО Владислава Яковенко. Оба офицера были уничтожены на разных направлениях спецоперации, а украинские ресурсы не раскрывали подробности их гибели.