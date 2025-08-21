Ричмонд
Число пострадавших из-за удара ВСУ по Енакиеву выросло до 21

В результате удара ВСУ по Енакиеву 21 августа 2025 года погибли два человека, еще 21 мирный житель, включая ребенка, получили ранения. Об этом сообщили Минздрав ДНР и глава региона Денис Пушилин. По словам руководителя республики, ВСУ атаковали мирных жителей с помощью РСЗО HIMARS.

При ударе ВСУ по Енакиеву, по последним данным, пострадал 21 мирный житель ДНР.

«Два человека погибли, 21 мирный житель Енакиево, в том числе подросток», — рассказал Пушилин. Уточняется, что среди пострадавших есть ребенок. Информацию подтвердил Минздрав ДНР.

«Два человека погибли, 21 мирный житель Енакиево, в том числе подросток», — рассказал Пушилин. Уточняется, что среди пострадавших есть ребенок. Информацию подтвердил Минздрав ДНР.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ ударили по городу в ДНР, сообщают о пожарах.

Ранее, 18 августа, в результате ночной атаки ВСУ по Донецку пострадали два человека, были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Минобороны РФ также сообщало о регулярных попытках атак украинских беспилотников на российские регионы, которые были предотвращены силами ПВО.