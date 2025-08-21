Число пострадавших из-за удара ВСУ по Енакиеву выросло до 21

В результате удара ВСУ по Енакиеву 21 августа 2025 года погибли два человека, еще 21 мирный житель, включая ребенка, получили ранения. Об этом сообщили Минздрав ДНР и глава региона Денис Пушилин. По словам руководителя республики, ВСУ атаковали мирных жителей с помощью РСЗО HIMARS.