В хуторе Воскресенском осталось менее 1 тысячи тонн замазученного песка

Разлив мазута произошел после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года. В море попало около 2,4 тыс. т топочного мазута, который шторм стал выбрасывать на береговую линию, после чего в регионе ввели федеральный режим ЧС.