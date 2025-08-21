В результате удара ВСУ по жилому району в Енакиево пострадал 21 человек

При обстреле украинскими войсками города Енакиево в Донецкой Народной Республике пострадал 21 человек, в том числе один ребенок, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
«В результате удара HIMARS 21 августа 2025 года в Енакиево пострадал 21 человек, среди них — один ребенок», — уточнили в ведомстве.
В Минздраве добавили, что восемь пострадавших получили амбулаторную помощь, еще 13 человек были госпитализированы. Степень тяжести их состояния станет известна после завершения лечения и дополнительных обследований.
Как сообщил Следственный комитет России, при обстреле украинская сторона применила ударные беспилотники и реактивные системы залпового огня натовского образца. По данным СК РФ, в результате атаки два человека погибли.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Донецка мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете.