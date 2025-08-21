Огромные потери в ВСУ вызвали новые протесты на Украине

Родственники военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ намерены провести акцию протеста в центре Киева из-за отсутствия информации о судьбе своих близких. Ранее бригада столкнулась с большими потерями на фронте. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Причем еще месяц назад на Украине уже проходили протесты. Жители страны были недовольны проблемами с выплатами.