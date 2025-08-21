Ричмонд
Мать избила зонтом женщину в детсаду после замечания о мате и оскорблении детей

В одном из детских садов Подмосковья одна из матерей набросилась на другую, избив ее зонтом и обматерив. Кадры произошедшего появились в Сети, инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Все произошло в детском саду поселка Дрожжино. На опубликованных в соцсетях записях видно, как одна женщина сначала дразнит и оскорбляет другую родительницу, а затем, после замечания, нападает на нее с зонтом. Некоторые пользователи усомнились во вменяемости напавшей.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», женщина привела утром свою дочь в сад и во время переодевания оскорбляла ее нецензурной бранью. Ей сделали замечание другие родители, что и спровоцировало агрессию.

Инцидентом заинтересовалась областная прокуратура.

— В ходе мониторинга социальных сетей и средств массовой информации выявлено видео Видновская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства конфликта, а также проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Еще один скандал произошел на прошлой неделе. Воспитательница детского сада в Новороссийске обматерила и избила двухлетнюю девочку за то, что та не хотела есть. Женщина оказалась почетным педагогом, которая проработала в садике больше 30 лет. В отношении нее завели уголовное дело. Чем еще известна воспитательница и что ей грозит, выясняла «Вечерняя Москва».