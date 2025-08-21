Мать избила зонтом женщину в детсаду после замечания о мате и оскорблении детей

Еще один скандал произошел на прошлой неделе. Воспитательница детского сада в Новороссийске обматерила и избила двухлетнюю девочку за то, что та не хотела есть. Женщина оказалась почетным педагогом, которая проработала в садике больше 30 лет. В отношении нее завели уголовное дело. Чем еще известна воспитательница и что ей грозит, выясняла «Вечерняя Москва».