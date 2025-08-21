Число пострадавших при обстреле Енакиево в ДНР увеличилось до 21 человека

Число пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины города Енакиево в ДНР возросло до 21, среди них есть ребенок. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
«В результате атаки HIMARS в Енакиево 21 августа 2025 года пострадали 21 человек, из них один ребенок», — уточнили в ведомстве.
По данным Минздрава, восемь пострадавших получили медицинскую помощь на месте, еще 13 были доставлены в больницы. Степень тяжести их состояния определят после завершения операций и дополнительного обследования.
Напомним, в четверг, 21 августа, украинские вооружённые силы атаковали жилой район города Енакиево в Донецкой Народной Республике, используя беспилотные летательные аппараты. Ранее по предварительным данным сообщалось, что погибли не менее двух мирных жителей.