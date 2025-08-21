Стало известно имя украинца, арестованного по делу о «Северных потоках»

По данным издания, Кузнецов, которого считают капитаном яхты «Андромеда», причастной к подрыву газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года, приехал на Романьольскую Ривьеру с женой и двумя детьми. Он не скрывал свою личность и был зарегистрирован в списке гостей туристического комплекса «Ла Пескачча», расположенного недалеко от прибрежных курортов Риччоне и Каттолика. «Кузнецов открыл дверь сотрудникам полиции, прибывшим по сигналу Международной службы полицейского сотрудничества. При задержании он не оказывал сопротивления», — пишет издание.