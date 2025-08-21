Двух подростков арестовали за поджог синагоги в Обнинске

Вечером того же дня стало известно, что неизвестный молодой человек устроил поджог в мечети на Советской улице в городе Благовещенске. Свидетели рассказали, что молодой человек подъехал к мечети на скейте, бросил какой-то предмет, предположительно, бутылку с горючей смесью, рядом со входом в храм.