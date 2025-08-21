Двух подростков арестовали за поджог синагоги в Обнинске

Сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которых подозревают в попытке поджога синагоги в Обнинске. Об этом в четверг, 21 августа, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Калужской области.
Подросткам вменяется обвинение по статье о хулиганстве.
— Следователем СК фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. По ходатайству следствия обвиняемые заключены под стражу, — говорится в публикации.
Вечером того же дня стало известно, что неизвестный молодой человек устроил поджог в мечети на Советской улице в городе Благовещенске. Свидетели рассказали, что молодой человек подъехал к мечети на скейте, бросил какой-то предмет, предположительно, бутылку с горючей смесью, рядом со входом в храм.