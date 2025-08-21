После атаки дрона ВСУ в Енакиевке погибли 2 человека, 21 пострадал

Количество пострадавших возросло до двадцати одного человека, включая одного ребёнка. Обстрелу подвергся жилой район, где отсутствуют военные объекты, в результате чего повреждения получили многоквартирные дома и автомобили. Сотрудник СК добавил, что противник вёл огонь с применением ударных беспилотников и реактивных систем залпового огня натовского производства. Об этом свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, которые будут направлены на экспертизу.