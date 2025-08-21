Арестованного в Италии украинца проверят на причастность к другим подрывам

Украинец Сергей К. был задержан карабинерами в провинции Римини по ордеру, выданному Федеральной прокуратурой Германии. Немецкая сторона подозревает его в координации группы, которая в сентябре 2022 года установила взрывные устройства на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в районе острова Борнхольм. После экстрадиции из Италии подозреваемого доставят к следственному судье федерального суда ФРГ, где ему предъявят обвинения в соучастии в организации взрывов, диверсии и разрушении инфраструктуры.