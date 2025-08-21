Ричмонд
Работники МЧС спасли женщину при пожаре в Барановичах

Огонь повредил имущество в одной из комнат, закопчены стены и потолок в квартире. Причина происшествия устанавливается.

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли женщину при пожаре в Барановичах. Об этом сообщили БЕЛТА в ведомстве.

«Сегодня днем спасателям сообщили о пожаре в квартире на ул. Комсомольской. Подразделения МЧС оперативно прибыли к месту вызова: из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома шел дым, — отметили в МЧС. — В ходе разведки в задымленном коридоре спасатели обнаружили хозяйку, вынесли ее на улицу и передали медикам. Спасенную женщину доставили в учреждение здравоохранения».

Огонь повредил имущество в одной из комнат, закопчены стены и потолок в квартире. Причина происшествия устанавливается. -0-