Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Будапешт готов провести мирные переговоры, но Зеленский туда ехать не хочет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил готовность организовать в Будапеште мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отказался рассматривать Будапешт в качестве площадки для переговоров. Желание провести саммит в Венгрии подтвердил глава МИД страны Петер Сийярто.

Зеленский дал понять, что проведение саммита в Будапеште для него неприемлемо.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил готовность организовать в Будапеште мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отказался рассматривать Будапешт в качестве площадки для переговоров. Желание провести саммит в Венгрии подтвердил глава МИД страны Петер Сийярто.

«Венгрия способна предоставить справедливые и безопасные условия для проведения встречи. Я не знаю другого европейского политика, который мог бы говорить на равных и с американским, и с российским президентами, кроме Виктора Орбана», —сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя нежелание властей Украины проводить саммит в Венгрии. Слова приводит местное Reuters.

Сам Зеленский в своих соцсетях отказался рассматривать Будапешт в качестве площадки для переговоров. Он объяснил свою позицию тем, что Венгрия сохраняет тесные связи с Россией, что делает проведение саммита в венгерской столице затруднительным. Зеленский предложил в качестве альтернативных вариантов Швейцарию, Австрию или Турцию, где уже ранее проходили встречи по российско-украинскому вопросу.

Между тем отношения между Киевом и Будапештом остаются напряженными. Венгерское руководство выступает против вступления Украины в Европейский союз и поставок ей оружия, а также обвиняет Киев в нарушении прав венгерского меньшинства на западе Украины. Ранее транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию был оперативно возобновлен после атаки украинских дронов и восстановления трубопровода.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше