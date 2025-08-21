Будапешт готов провести мирные переговоры, но Зеленский туда ехать не хочет

Сам Зеленский в своих соцсетях отказался рассматривать Будапешт в качестве площадки для переговоров. Он объяснил свою позицию тем, что Венгрия сохраняет тесные связи с Россией, что делает проведение саммита в венгерской столице затруднительным. Зеленский предложил в качестве альтернативных вариантов Швейцарию, Австрию или Турцию, где уже ранее проходили встречи по российско-украинскому вопросу.