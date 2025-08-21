Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали Енакиево в ДНР. Главное

Украинские войска 21 августа нанесли удар по жилому массиву в Енакиеве Донецкой Народной Республики. В пресс-службе Минздрава ДНР сообщили о 2 погибших и 21 пострадавшем.

Источник: Reuters

ТАСС собрал основное о происшествии.

  • В оперативных службах ДНР сообщили об ударе ВСУ по жилому массиву в Енакиеве. Изначально говорилось о двоих погибших и пяти пострадавших.
  • В пресс-службе Минздрава республики уточнили, что пострадал 21 мирный житель.
  • Госпитализированы 13 человек, 8 получили помощь амбулаторно.
  • Глава региона Денис Пушилин заявил, что ВСУ для атаки использовали высокоточный дальнобойный снаряд к РСЗО HIMARS и ударные беспилотники самолетного типа.
  • По данным Пушилина, атаку осуществили высокоточной дальнобойной ракетой М30А1 (шрапнельная).