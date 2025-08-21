ВСУ атаковали Енакиево в ДНР. Главное

ТАСС собрал основное о происшествии.
- В оперативных службах ДНР сообщили об ударе ВСУ по жилому массиву в Енакиеве. Изначально говорилось о двоих погибших и пяти пострадавших.
- В пресс-службе Минздрава республики уточнили, что пострадал 21 мирный житель.
- Госпитализированы 13 человек, 8 получили помощь амбулаторно.
- Глава региона Денис Пушилин заявил, что ВСУ для атаки использовали высокоточный дальнобойный снаряд к РСЗО HIMARS и ударные беспилотники самолетного типа.
- По данным Пушилина, атаку осуществили высокоточной дальнобойной ракетой М30А1 (шрапнельная).