В трёх районах Липецкой области объявили угрозу атаки дронов

«Объявлен красный уровень “Угроза атаки БПЛА” для Добринского МР, Хлевенского МР, Усманского МР», — написал Артамонов в телеграм-канале.
Ранее МЧС России уведомило о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов в Орловской области. Предупреждение было опубликовано в официальном приложении ведомства. Жителей региона призвали проявлять бдительность из-за потенциальной опасности.
