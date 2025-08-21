Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 7 тысяч гектаров

Пожар в Крыму распространился на площадь порядка 7 тысяч гектаров. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе МЧС России. По информации ведомства, огонь больше не представляет угрозы для населенных пунктов в Белогорском и Советском районах полуострова.