Власти Чехии отказались размещать войска на Украине

Обсуждать участие Чехии в миротворческой миссии на Украине преждевременно, поскольку мирный процесс еще не начат. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

Чехия пока не готова обсуждать отправку миротворцев на Украину (архивное фото).

Обсуждать участие Чехии в миротворческой миссии на Украине преждевременно, поскольку мирный процесс еще не начат. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

«Пока не достигнут мир на Украине и не определен путь к его достижению, обсуждать участие Чехии в миротворческих силах преждевременно. Конкретные механизмы возможной международной миссии еще не проработаны. Ее задачей должно стать не обеспечение мира, а гарантия выполнения уже согласованных договоренностей», — сказал Фиала. Его слова передает агентство ЧТК.

Ранее в тот же день президент Чехии Петр Павел в интервью агентству ЧТК заявил, что страна могла бы и должна участвовать в таких силах, если будет достигнута соответствующая договоренность. Глава страны напомнил, что Чехия является активным участником миротворческих процессов.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск допускал возможность временной приостановки боевых действий на Украине и отмечал, что Киев рассчитывает на активное участие европейских стран в подготовке соглашения по урегулированию конфликта. Польский лидер подчеркивал заинтересованность Украины в том, чтобы именно европейские партнеры стали ключевыми участниками переговоров и разработки параметров возможного мирного соглашения.

