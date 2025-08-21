Власти Чехии отказались размещать войска на Украине

«Пока не достигнут мир на Украине и не определен путь к его достижению, обсуждать участие Чехии в миротворческих силах преждевременно. Конкретные механизмы возможной международной миссии еще не проработаны. Ее задачей должно стать не обеспечение мира, а гарантия выполнения уже согласованных договоренностей», — сказал Фиала. Его слова передает агентство ЧТК.