Четыре человека погибли в результате лобового ДТП с газелью в Курской области

Ранее в Дагестане в результате аварии на дороге «Бильгади-Чинар» в Дербентском районе погиб 16-летний подросток, а две несовершеннолетние девушки были госпитализированы. ДТП произошло вечером 19 августа около 21:00 на 3-м километре трассы. Автомобилем «Лада Приора» управлял 17-летний водитель без водительских прав, который не справился с управлением и врезался в бетонный отбойник.