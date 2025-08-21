Ричмонд
СМИ раскрыли имя украинца, арестованного по делу о «Северных потоках»

Задержанный в Италии по подозрению в диверсионной атаке на газопроводы «Северный поток» в 2022 году оказался 49-летний Сергей Кузнецов, сообщает газета Corriere della Sera.

Источник: Life.ru

По данным The Wall Street Journal, он отставной капитан Вооружённых сил Украины (ВСУ) и бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Кузнецов стал ключевым подозреваемым в деле о подрыве газопроводов. Его биография, связывающая военные и разведывательные структуры Украины, играет важную роль в расследовании европейских правоохранителей.

Следователи считают, что военный опыт и навыки Кузнецова позволили ему спланировать и возглавить сложную операцию в Балтийском море.

Диверсию на газопроводах «Северный поток» утроили 26 сентября 2022 года. Россия не получила доступ к расследованию этих событий. Германия указывает на «украинского дайвера», как на предполагаемого виновного. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за диверсию на спецслужбы США. Он добавил, что в Европейском Союзе знают правду, но намеренно её игнорируют. Сегодня выяснилось, что задержали украинца, обвиняемого в подрывах, во время его отдыха в Италии.

