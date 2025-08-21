В Крыму спасли четыре села от надвигавшегося ландшафтного пожара

Угрозу возгорания устранили в населённых пунктах Малиновка, Лучевой, Северный и Васильевка. Эти сёла расположены в Белогорском и Советском районах. Для тушения пожара задействовали два вертолёта Ми-8, которые сбросили 81 тонну воды на место возгорания. В пресс-службе добавили, что тушение с использованием ранцевых огнетушителей продолжается. В настоящий момент на месте работают более 330 пожарных и 70 единиц техники.