Американский истребитель взорвался в аэропорту Малайзии. Видео

Американский истребитель F/A-18 Hornet взорвался при попытке взлета в аэропорту Малайзии. Инцидент произошел на глазах очевидцев, однако оба пилота смогли выжить. Об этом сообщили Королевские военно-воздушные силы Малайзии.

Истребитель США взорвался на взлетной полосе в Малайзии (архивное фото).

«Истребитель США F/A-18 Hornet взорвался при попытке взлета в аэропорту, но оба пилота остались живы. На месте происшествия работали спасательные службы, ведется расследование обстоятельств инцидента», — сообщает портал Star со ссылкой на заявление Королевских военно-воздушных сил Малайзии.

Ранее URA.RU сообщало, что в районе аэропорта Рованиеми в Финляндии разбился американский истребитель F/A-18 Hornet. Самолет выполнял учебный полет в рамках совместных учений с финскими военными. Пилот успел катапультироваться и был найден спасателями.