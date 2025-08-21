Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до семи тысяч гектаров

Угроза возгорания была устранена в селах Малиновка, Лучевой, Северный и Васильевка, расположенных в Белогорском и Советском районах. По информации ведомства, для борьбы с огнем были задействованы два вертолета Ми-8, которые сбросили 81 тонну воды на очаги возгорания.