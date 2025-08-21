Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до семи тысяч гектаров

Площадь лесного пожара в Крыму возросла до семи тысяч гектаров. Пожарным удалось предотвратить его распространение на четыре населенных пункта. Об этом в четверг, 21 августа, сообщила пресс-служба МЧС России.
— По предварительной информации, площадь пожара составляет около семи тысяч гектаров, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Угроза возгорания была устранена в селах Малиновка, Лучевой, Северный и Васильевка, расположенных в Белогорском и Советском районах. По информации ведомства, для борьбы с огнем были задействованы два вертолета Ми-8, которые сбросили 81 тонну воды на очаги возгорания.
В пресс-службе добавили, что на земле продолжается тушение с использованием ранцевых огнетушителей, в настоящее время на месте работают более 330 пожарных и 70 единиц техники.
30 июня в Хилокском округе Забайкальского края локализовали крупнейший пожар в регионе. Его площадь составила 220 тысяч гектаров. В процессе тушения возгорания были задействованы более 50 единиц техники.