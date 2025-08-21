Ричмонд
Отец звезды NBA Брауна арестован за покушение на убийство

В ходе конфликта на парковке отец баскетболиста нанес мужчине ножевое ранение.

Источник: Аргументы и факты

Отец звезды баскетбольного клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна был задержан по обвинению в покушении на убийство.

Квентон Браун, ранее выступавший как профессиональный боксер под псевдонимом Марселлес, был арестован утром 21 августа по подозрению в покушении на жизнь другого человека.

Согласно данным NBC 3 News, в ходе конфликта, возникшего из-за парковки в центре All American Park, он нанес мужчине ножевое ранение в область живота. После совершения нападения Квентон Браун скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщает TMZ, второй участник данного инцидента оказался тренером молодежной футбольной команды. Его состояние в настоящий момент оценивается как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что американский баскетболист Денг Майар утонул в возрасте 22 лет.