Отец звезды NBA Брауна арестован за покушение на убийство

Отец звезды баскетбольного клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна был задержан по обвинению в покушении на убийство.
Квентон Браун, ранее выступавший как профессиональный боксер под псевдонимом Марселлес, был арестован утром 21 августа по подозрению в покушении на жизнь другого человека.
Согласно данным NBC 3 News, в ходе конфликта, возникшего из-за парковки в центре All American Park, он нанес мужчине ножевое ранение в область живота. После совершения нападения Квентон Браун скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Как сообщает TMZ, второй участник данного инцидента оказался тренером молодежной футбольной команды. Его состояние в настоящий момент оценивается как крайне тяжелое.
