Опубликованы кадры взрыва истребителя Hornet в аэропорту Малайзии

Ранее сообщалось, что в Южной Африке самолет потерпел крушение во время авиашоу. Как уточняется, инцидент произошел в рамках фестиваля, организованного в честь Глобального саммита нового поколения авиационных профессионалов. Управлявший самолетом ZS-AEC Extra 300 опытный пилот Эндрю Блэквуд-Мюррей, сотрудник авиакомпании South African Airlines, потерпел крушение, упав в море.