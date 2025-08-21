Ричмонд
Опубликованы кадры взрыва истребителя Hornet в аэропорту Малайзии

Истребитель взорвался при попытке взлета.

В интернете появились кадры взрыва американского истребителя McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Воздушное судно взорвалось при попытке взлета в аэропорту в Малайзии, кадры инцидента опубликовало РИА Новости.

По данным портала Star, взрыв произошел утром 21 августа в аэропорту Султана Ахмад Ша в городе Куантан штата Паханг.

Издание отмечает, что истребитель взорвался при попытке взлета. Королевские военно-воздушные силы Малайзии подтвердили факт происшествия.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке самолет потерпел крушение во время авиашоу. Как уточняется, инцидент произошел в рамках фестиваля, организованного в честь Глобального саммита нового поколения авиационных профессионалов. Управлявший самолетом ZS-AEC Extra 300 опытный пилот Эндрю Блэквуд-Мюррей, сотрудник авиакомпании South African Airlines, потерпел крушение, упав в море.