Два человека пострадали при ударе FPV-дронов по машине в Брянской области

«В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по гражданскому автомобилю, к сожалению, ранения получили два мирных жителя», — написал губернатор в Telegram-канале.
Раненых мужчину и женщину увезли в больницу, где сейчас им помогают врачи. А на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Этим же вечером, 21 августа, угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в трёх муниципальных районах Липецкой области. В сообщении говорится о введении красного уровня опасности, связанного с возможной атакой дронов.