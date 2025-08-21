Военный истребитель F/A-18 Hornet загорелся при взлёте и разбился в Малайзии

При наборе высоты бомбардировщик Королевских военно-воздушных сил Малайзии вспыхнул. После короткого полёта горящий Hornet быстро пикировал и разбился об землю. Оба пилота катапультировались и находятся в больнице. Специалисты сейчас выясняют причины крушения истребителя.