Военный истребитель F/A-18 Hornet загорелся при взлёте и разбился в Малайзии

Истребитель разбился в Малайзии. Видео © X / OnDisasters.
При наборе высоты бомбардировщик Королевских военно-воздушных сил Малайзии вспыхнул. После короткого полёта горящий Hornet быстро пикировал и разбился об землю. Оба пилота катапультировались и находятся в больнице. Специалисты сейчас выясняют причины крушения истребителя.
Ранее в США, у берегов Виргинии, произошёл инцидент с другим истребителем. F/A-18E Super Hornet потерпел крушение, но пилот успел катапультироваться. Самолёт упал в воду.