Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный истребитель F/A-18 Hornet загорелся при взлёте и разбился в Малайзии

Военный истребитель F/A-18 Hornet загорелся и упал в Малайзии. Инцидент произошёл на взлётно-посадочной полосе аэропорта Султана Хаджи Ахмад Шаха в Куантане.

Источник: Life.ru

Истребитель разбился в Малайзии. Видео © X / OnDisasters.

При наборе высоты бомбардировщик Королевских военно-воздушных сил Малайзии вспыхнул. После короткого полёта горящий Hornet быстро пикировал и разбился об землю. Оба пилота катапультировались и находятся в больнице. Специалисты сейчас выясняют причины крушения истребителя.

Ранее в США, у берегов Виргинии, произошёл инцидент с другим истребителем. F/A-18E Super Hornet потерпел крушение, но пилот успел катапультироваться. Самолёт упал в воду.