Мирный житель Белгородчины пострадал при детонации дрона ВСУ во дворе дома

«В Белгородском районе в селе Бочковка в результате детонации дрона во дворе частного дома мужчина получил осколочное ранение плеча», — написал губернатор.
По информации Гладкова, пострадавшему оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.
Ранее этим же вечером, 21 августа, во время атак БПЛА в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя. Из них три человека пострадали при атаке на Новый Оскол.
