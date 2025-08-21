Ричмонд
Мирный житель Белгородчины пострадал при детонации дрона ВСУ во дворе дома

В Белгородской области во время налёта беспилотника в селе Бочковка ранило ещё одного мирного жителя. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об этом в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«В Белгородском районе в селе Бочковка в результате детонации дрона во дворе частного дома мужчина получил осколочное ранение плеча», — написал губернатор.

По информации Гладкова, пострадавшему оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Ранее этим же вечером, 21 августа, во время атак БПЛА в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя. Из них три человека пострадали при атаке на Новый Оскол.

