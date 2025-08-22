Суд на Кубани взыскал с владельца и арендатора «Волгонефти-212» почти 50 млрд рублей

Вердикт основан на том, что компании согласованно нарушили сезон плавания. «Каматрансойл» знала о нарушениях, но не пресекла их. «Кама шиппинг» осознанно нарушала правила эксплуатации судна. Суд посчитал это достаточным для солидарной ответственности.