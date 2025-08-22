Суд на Кубани взыскал с владельца и арендатора «Волгонефти-212» почти 50 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края установил, что владелец «Волгонефти-212» (ООО «Каматрансойл») и арендатор (ООО «Кама шиппинг») совместно нарушили правила навигации. По решению судьи обе компании выплатят 49 460 085 849 рублей за экологический ущерб и 10 млн рублей госпошлины.
Вердикт основан на том, что компании согласованно нарушили сезон плавания. «Каматрансойл» знала о нарушениях, но не пресекла их. «Кама шиппинг» осознанно нарушала правила эксплуатации судна. Суд посчитал это достаточным для солидарной ответственности.
Также установлено, что у компаний общий владелец, что указывает на их взаимосвязь и подконтрольность одному лицу.
Доводы ответчиков о вине системы управления движением судов и наступлении обстоятельств непреодолимой силы (шторма) суд отклонил. Компании должны были предусмотреть задержки и риски шторма при планировании плавания. Определение допустимого сезона плавания направлено именно на недопущение нахождения судна в акватории в период штормов.
Напомним, 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение у Керченского пролива, разломившись пополам. По данным Морспасслужбы, из более 5 тыс. тонн мазута в море попало 2,4 тыс. тонн.