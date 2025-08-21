Над российскими регионами сбили восемь украинских дронов

Минобороны заявило о сбитых украинских беспилотниках над тремя областями.
Дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа. Инцидент произошел вечером, в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Об этом сообщает Минобороны России.
«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Воронежской области, по два БПЛА — над территориями Брянской и Белгородской областей», — говорится в telegram-канале «Минобороны России».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНад территорией России сбито 112 беспилотников.
Ранее, утром того же дня, российские средства ПВО уже сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа в различных регионах, в том числе над Белгородской областью, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Таким образом, атаки беспилотников на российские регионы продолжаются на протяжении суток, а силы ПВО регулярно их отражают.