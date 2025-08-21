Вертолет полиции Колумбии сбит боевиками кокаинового клана в Антиокии

Во время операции по уничтожению посевов коки в департаменте Антиокия боевики «Клана залива» сбили вертолет колумбийской полиции, сообщил президент страны Густаво Петро. В результате инцидента погиб один техник. Президент отметил, что военные незамедлительно отреагировали на атаку.
Министр обороны Педро Арнульфо Санчес подтвердил, что к месту аварии были направлены силы вооружённых сил и полиции для эвакуации пострадавших и пресечения действий преступников. По его словам, «Клан залива» — это наркокартель и террористическая организация, с которой государство будет бороться всеми доступными средствами.
«Клан залива» образовался после демобилизации военизированных группировок в 2006 году и по состоянию на 2023 год насчитывает более 3,6 тысячи участников. Эта группировка входит в число крупнейших вооружённых формирований страны и является главным поставщиком кокаина в США. В 2021 году был задержан её бывший лидер Дайро Усуга, обвиняемый в многочисленных преступлениях, включая убийства и терроризм, после чего он был экстрадирован в США для судебного разбирательства.
Ранее в Колумбии в грузе лука-порея нашли 5 тонн кокаина.