Вертолет полиции Колумбии сбит боевиками кокаинового клана в Антиокии

«Клан залива» образовался после демобилизации военизированных группировок в 2006 году и по состоянию на 2023 год насчитывает более 3,6 тысячи участников. Эта группировка входит в число крупнейших вооружённых формирований страны и является главным поставщиком кокаина в США. В 2021 году был задержан её бывший лидер Дайро Усуга, обвиняемый в многочисленных преступлениях, включая убийства и терроризм, после чего он был экстрадирован в США для судебного разбирательства.