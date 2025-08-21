Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над тремя областями РФ

В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Источник: Life.ru

Четыре БПЛА были нейтрализованы над территорией Воронежской области, по два аппарата — над Брянской и Белгородской областями.

В результате атак беспилотников в Белгородской области получили ранения четверо мирных жителей. Все пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью. Позднее ранения при детонации дрона получил ещё один человек.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше