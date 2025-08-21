Силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над тремя областями РФ

Четыре БПЛА были нейтрализованы над территорией Воронежской области, по два аппарата — над Брянской и Белгородской областями.
В результате атак беспилотников в Белгородской области получили ранения четверо мирных жителей. Все пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью. Позднее ранения при детонации дрона получил ещё один человек.
