Трамп отправил в отставку высокопоставленного аналитика ЦРУ по России.
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку высокопоставленного аналитика Центрального разведывательного управления (ЦРУ), отвечавшую за анализ ситуации по России. ЦРУ. Об этом сообщает The Economist.
«Сотрудница в 2016 году руководила подготовкой доклада о вмешательстве России в президентские выборы США якобы в пользу Трампа», — говорится в статье The Economist.
В публикации отмечается, что увольнения затронули и других ключевых авторов резонансного доклада — Шелби Пирсон и Вин Нгуен также лишились своих постов в американской разведке.
Глава Национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявляла, что у американских властей имеются доказательства, позволяющие выдвинуть обвинения против ряда чиновников администрации Барака Обамы по делу о выборах 2016 года. По ее словам, в ближайшее время общественности могут быть представлены дополнительные материалы, раскрывающие детали сговора по созданию и распространению версии о якобы вмешательстве России в избирательный процесс.