Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО за три часа сбила восемь украинских дронов над тремя регионами

БПЛА были уничтожены над Воронежской, Брянской и Белгородской областями.

Источник: Аргументы и факты

Вечером в четверг российское Министерство обороны сообщило об уничтожении восьми украинских дронов над территорией России.

Согласно заявлению, 21 августа, в период между 20:00 и 23:00 по московскому времени, дежурные системы ПВО сбили восемь дронов самолетного типа. Четыре дрона были сбиты над Воронежской областью, а по два — над Брянской и Белгородской областями.

Ранее сообщалось, что в период с 7:00 до 10:00 утра по московскому времени, дежурными средствами ПВО был осуществлен перехват и уничтожение 21 украинского беспилотника.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше