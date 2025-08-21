ПВО за три часа сбила восемь украинских дронов над тремя регионами

Вечером в четверг российское Министерство обороны сообщило об уничтожении восьми украинских дронов над территорией России.
Согласно заявлению, 21 августа, в период между 20:00 и 23:00 по московскому времени, дежурные системы ПВО сбили восемь дронов самолетного типа. Четыре дрона были сбиты над Воронежской областью, а по два — над Брянской и Белгородской областями.
Ранее сообщалось, что в период с 7:00 до 10:00 утра по московскому времени, дежурными средствами ПВО был осуществлен перехват и уничтожение 21 украинского беспилотника.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше