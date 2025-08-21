Ричмонд
На реке Фонтанке в Санкт-Петербурге загорелся прогулочный катер Эдвард

В Санкт-Петербурге около 21:30 по московскому времени на реке Фонтанке произошло возгорание прогулочного катера «Эдвард». Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, к месту происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчёты, которые ликвидировали огонь. Причины возгорания устанавливаются.

Источник: Life.ru

В Санкт-Петербурге загорелся прогулочный катер. Видео © Life.ru.

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. Инцидент произошёл в центральной части города, по предварительным данным жертв и пострадавших нет.

Ранее в Дагестане на коньячном заводе «Дербентская крепость» разразился мощный пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Изначально огонь вспыхнул в электрической проводке, после чего пламя быстро распространилось на крышу административного здания НИИ биотехнологии переработки винограда.