На реке Фонтанке в Санкт-Петербурге загорелся прогулочный катер Эдвард

В Санкт-Петербурге загорелся прогулочный катер. Видео © Life.ru.
Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. Инцидент произошёл в центральной части города, по предварительным данным жертв и пострадавших нет.
Ранее в Дагестане на коньячном заводе «Дербентская крепость» разразился мощный пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Изначально огонь вспыхнул в электрической проводке, после чего пламя быстро распространилось на крышу административного здания НИИ биотехнологии переработки винограда.