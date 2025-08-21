На реке Фонтанке в Санкт-Петербурге загорелся прогулочный катер Эдвард

В Санкт-Петербурге около 21:30 по московскому времени на реке Фонтанке произошло возгорание прогулочного катера «Эдвард». Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, к месту происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчёты, которые ликвидировали огонь. Причины возгорания устанавливаются.