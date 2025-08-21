Возле моста Ломоносова в Петербурге загорелся прогулочный катер

Ретро-судно «Эдвард», рассчитанное максимум на восемь человек и сдававшееся в аренду для прогулок по цене 10−11 тысяч рублей в час, вспыхнуло около 21:30. По данным транспортной полиции, возгорание началось внутри катера. Пострадавших нет. Сейчас проводится проверка исполнения правил безопасности при эксплуатации водного транспорта.