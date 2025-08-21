Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возле моста Ломоносова в Петербурге загорелся прогулочный катер

К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Источник: Аргументы и факты

Катер для прогулок загорелся на воде у моста Ломоносова, момент попал на видео.

На набережной Фонтанки дежурили несколько машин экстренных служб, огонь удалось быстро ликвидировать.

Ретро-судно «Эдвард», рассчитанное максимум на восемь человек и сдававшееся в аренду для прогулок по цене 10−11 тысяч рублей в час, вспыхнуло около 21:30. По данным транспортной полиции, возгорание началось внутри катера. Пострадавших нет. Сейчас проводится проверка исполнения правил безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Ранее на американском военном судне New Orleans, находящемся у побережья японской префектуры Окинава, произошел пожар.