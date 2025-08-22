Ричмонд
Дроны ВСУ повредили котельную в ДНР

В Горловке Донецкой Народной Республике в результате атаки ВСУ получила повреждения котельная предприятия «Донбасстеплоэнерго».

В Горловке Донецкой Народной Республике в результате атаки ВСУ получила повреждения котельная предприятия «Донбасстеплоэнерго». Об этом проинформировали в управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВСУ городов республики: Калининский район, атаки ударного БПЛА в 12:25 и 13:50 — котельная № 127 ГУП ДНР “Донбасстеплоэнерго” по улице Магистральной», — сообщило управление в своем телеграм-канале.

При этом насколько серьезные повреждения получила котельная, в управлении не уточнили.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, сколько россиян погибли за неделю от атак украинских дронов.

