Рабочий погиб на заводе в Петербурге, попав в станочное оборудование

Ранее смертельный инцидент произошел около набережной Марка Шагала в столице. Там в колодце погибли рабочие, отравившиеся метаном. Мужчины один за другим спустились вниз, однако выбраться на поверхность уже не смогли. По факту случившегося прокуратура возбудила уголовное дело.