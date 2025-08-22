Ричмонд
Рабочий погиб на заводе в Петербурге, попав в станочное оборудование

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на одном из предприятий города. Об этом сообщили в четверг, 21 августа, в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

По предварительным данным, 20 августа мужчина скончался в результате попадания в станочное оборудование.

— Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), — говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.

Ранее смертельный инцидент произошел около набережной Марка Шагала в столице. Там в колодце погибли рабочие, отравившиеся метаном. Мужчины один за другим спустились вниз, однако выбраться на поверхность уже не смогли. По факту случившегося прокуратура возбудила уголовное дело.