Гитарист метал-группы Mastodon Хайндс насмерть разбился на мотоцикле

21 августа стало известно о смерти Инны Прокопьевой-Рай. Скрипачка и первый концертмейстер оркестра musicAeterna присоединилась к коллективу в 2004 году, приняв участие в первой же репетиции, и оставалась его неотъемлемой частью вплоть до своего последнего выступления. Как отмечают близкие музыкантки, сама она неоднократно подчеркивала особую атмосферу в оркестре, говоря: «Мы были как одна семья». Информацию о ее смерти подтвердили коллеги артистки.