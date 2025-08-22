Гитарист метал-группы Mastodon Хайндс насмерть разбился на мотоцикле

Гитарист метал-группы Mastodon Хайндс погиб в возрасте 51 года.
Один из основателей американской метал-группы Mastodon Брент Хайндс погиб в возрасте 51 года в результате ДТП на мотоцикле в Атланте. Об этом 21 августа сообщается на официальной странице коллектива в социальной сети.
«Мы находимся в состоянии безмерной печали и скорби… прошлой ночью Брент Хайндс скончался в результате трагического несчастного случая», — говорится в сообщении группы Mastodon. По информации местного агентства Atlanta News First, авария произошла вечером 20 августа.
Мотоцикл Harley Davidson, которым управлял музыкант, столкнулся с внедорожником. Обстоятельства ДТП уточняются, официальные лица пока не предоставили дополнительной информации о произошедшем.
Брент Хайндс был одним из основателей Mastodon, созданной в 2000 году вместе с Биллом Келлихером, Бранном Дэйлором и Троем Сандерсом. За 25 лет существования группа выпустила восемь студийных альбомов, включая «Leviathan», «Blood Mountain» и «Emperor of Sand», получивших признание критиков. В 2018 году Mastodon была удостоена премии «Грэмми» за лучшее метал-исполнение.
