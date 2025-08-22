В ФРГ учительнице 16 лет оплачивали непрекращающийся «больничный»

Проживающую на территории германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия учительницу обязали пройти медицинское освидетельствование из-за скандала с необоснованным начислением зарплаты. Подробности приводит Der Spiegel.
«Учительница из Рурской области, которая находится на больничном с 2009 года, спустя годы после первой выдачи больничного листа должна пройти обследование у ведомственного врача…», — отметили в издании.
По информации Spiegel, женщине продолжали выплачивать установленный оклад, хотя она де-факто не исполняла свои обязанности педагога уже 16 лет.
Согласно решению судебной инстанции, соответствующая медицинская комиссия должна принять решение, способна ли учительница возобновить работу в школе.
Стоит отметить, что это не единственная необычная история на этой неделе, связанная с педагогами. Ранее в СМИ получил огласку случай в американском штате Вирджиния, где учитель совратила школьника в своем учреждении.
