Крупный природный пожар в Крыму локализовали на площади 5,2 тыс. га

В пресс-службе МЧС России уточнили, что спасатели приложили максимум усилий для защиты сёл Малиновка, Лучевое, Северное и Васильевка, расположенных в Белогорском и Советском районах, которые находились под угрозой. Для тушения пожара были задействованы два вертолёта Ми-8, которые сбросили 81 тонну воды на огонь. На месте происшествия работали более 330 специалистов и 70 единиц техники, что позволило быстро справиться с угрозой и предотвратить нанесение большего ущерба местному населению и природе.