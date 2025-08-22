Ричмонд
Крупный природный пожар в Крыму локализовали на площади 5,2 тыс. га

В Крыму локализовали крупный природный пожар. Площадь, пройденная огнём, составила 5 200 гектаров, однако угрозы населённым пунктам в настоящее время нет.

Источник: Life.ru

В пресс-службе МЧС России уточнили, что спасатели приложили максимум усилий для защиты сёл Малиновка, Лучевое, Северное и Васильевка, расположенных в Белогорском и Советском районах, которые находились под угрозой. Для тушения пожара были задействованы два вертолёта Ми-8, которые сбросили 81 тонну воды на огонь. На месте происшествия работали более 330 специалистов и 70 единиц техники, что позволило быстро справиться с угрозой и предотвратить нанесение большего ущерба местному населению и природе.

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области мужчина спас из пожара двух маленьких братьев. Случайный прохожий вынес детей на руках из полыхающего дома.