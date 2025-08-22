Основатель группы Mastodon разбился на мотоцикле

Брент Хайндс основал Mastodon в 2000 году вместе с Биллом Келлихером, Брэнном Дэйлором и Троем Сандерсом. За время своего существования группа выпустила восемь альбомов, включая признанные критиками и фанатами «Leviathan», «Blood Mountain» и «Emperor of Sand». В 2018 году коллектив получил премию Грэмми за лучшее метал-исполнение за песню «Sultan’s Curse». В марте 2025 года Хайндс покинул группу. Официально это назвали взаимным решением, однако позже музыкант признался, что был фактически исключён из состава.