Основатель группы Mastodon разбился на мотоцикле

Один из основателей метал-группы Mastodon Брент Хайндс погиб в 51 год в результате аварии на мотоцикле в Атланте, сообщили на официальной странице коллектива. В сообщении в Instagram группа выразила глубокую скорбь по поводу трагической смерти музыканта. По информации местного новостного агентства Atlanta News First, Хайндс погиб, когда его мотоцикл Harley Davidson столкнулся с внедорожником.
Брент Хайндс основал Mastodon в 2000 году вместе с Биллом Келлихером, Брэнном Дэйлором и Троем Сандерсом. За время своего существования группа выпустила восемь альбомов, включая признанные критиками и фанатами «Leviathan», «Blood Mountain» и «Emperor of Sand». В 2018 году коллектив получил премию Грэмми за лучшее метал-исполнение за песню «Sultan’s Curse». В марте 2025 года Хайндс покинул группу. Официально это назвали взаимным решением, однако позже музыкант признался, что был фактически исключён из состава.