Пик сезона лесных пожаров в России завершился

Пик летнего сезона лесных пожаров в России завершился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рослесхоз.
«Пик летнего пожароопасного сезона пройден. Температурный режим стабилизируется, снижается класс пожарной опасности в лесах», — сообщил глава ведомства Иван Советник.
Там заявили, что этим летом ситуация с лесными пожарами в Центральной России оставалась стабильной. Сейчас действующих лесных пожаров в этих регионов не наблюдается, подчеркнул руководитель Рослесхоза.
В ведомстве добавили, что с начала года на территории РФ произошло 6 тыс. лесных пожаров на площади 4,1 млн гектаров. При этом показатели горимости остаются ниже средних значений за последние пять лет. Большинство лесных пожаров этим летом бушевали на стыке Якутии, Красноярского края и Иркутской области, где в конце июля наблюдалась аномально жаркая и сухая погода с грозами.
Ранее сообщалось о локализации крупного пожара в Крыму.
