Пик сезона лесных пожаров в России завершился

В ведомстве добавили, что с начала года на территории РФ произошло 6 тыс. лесных пожаров на площади 4,1 млн гектаров. При этом показатели горимости остаются ниже средних значений за последние пять лет. Большинство лесных пожаров этим летом бушевали на стыке Якутии, Красноярского края и Иркутской области, где в конце июля наблюдалась аномально жаркая и сухая погода с грозами.