По словам Барбина, датские власти на словах заявляют о необходимости борьбы с гибридными угрозами и диверсиями против критической инфраструктуры, однако на деле поступают иначе. Он отметил, что основная задача Копенгагена заключалась в том, чтобы не позволить России и международному сообществу получить достоверную информацию о произошедших взрывах.