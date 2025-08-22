Дания пытается как можно скорее закрыть расследование.
Задержание в Италии 49-летнего мужчины по подозрению в координации диверсии на газопроводах «Северный поток» подтверждает поспешность завершения расследования этого преступления со стороны Дании. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин. Б.
«Виновность устанавливает суд. Однако арест в Италии по ордеру прокуратуры Германии подозреваемого в осуществлении координации взрывов газопроводов “Северный поток” свидетельствует о поспешности свертывания Данией расследования этого преступления», — заявил посол телеканалу TV2.
По словам Барбина, датские власти на словах заявляют о необходимости борьбы с гибридными угрозами и диверсиями против критической инфраструктуры, однако на деле поступают иначе. Он отметил, что основная задача Копенгагена заключалась в том, чтобы не позволить России и международному сообществу получить достоверную информацию о произошедших взрывах.
Напомним, ранее Генеральная прокуратура Германии сообщила о задержании подозреваемого по ее ордеру на территории Италии. Мужчина, возраст которого составляет 49 лет, подозревается в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Официальные лица подчеркивают, что окончательное решение о виновности задержанного примет суд.