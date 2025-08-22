Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дания поспешно свернула расследование подрыва «Северных потоков»

Задержание в Италии 49-летнего мужчины по подозрению в координации диверсии на газопроводах «Северный поток» подтверждает поспешность завершения расследования этого преступления со стороны Дании. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин. Б.

Дания пытается как можно скорее закрыть расследование.

Задержание в Италии 49-летнего мужчины по подозрению в координации диверсии на газопроводах «Северный поток» подтверждает поспешность завершения расследования этого преступления со стороны Дании. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин. Б.

«Виновность устанавливает суд. Однако арест в Италии по ордеру прокуратуры Германии подозреваемого в осуществлении координации взрывов газопроводов “Северный поток” свидетельствует о поспешности свертывания Данией расследования этого преступления», — заявил посол телеканалу TV2.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАрестованного в Италии украинца проверят на причастность к другим подрывам.

По словам Барбина, датские власти на словах заявляют о необходимости борьбы с гибридными угрозами и диверсиями против критической инфраструктуры, однако на деле поступают иначе. Он отметил, что основная задача Копенгагена заключалась в том, чтобы не позволить России и международному сообществу получить достоверную информацию о произошедших взрывах.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Германии сообщила о задержании подозреваемого по ее ордеру на территории Италии. Мужчина, возраст которого составляет 49 лет, подозревается в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Официальные лица подчеркивают, что окончательное решение о виновности задержанного примет суд.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше