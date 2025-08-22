CBS: США перестали делиться разведданными по Украине с союзниками

По данным издания, директор Национальной разведки США Тулси Габбард несколько недель назад направила внутреннюю директиву, согласно которой сведения о мирных переговорах между Россией и Украиной запрещено передавать партнерам по альянсу. «Директор Национальной разведки США Тулси Габбард несколько недель назад издала директиву для разведывательного сообщества США, согласно которой вся информация о мирных переговорах между Россией и Украиной не должна передаваться союзникам США по разведке», — приводит цитату источник издания.