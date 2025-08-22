CBS: США перестали делиться разведданными по Украине с союзниками

В альянс входят США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.
США прекратили обмен разведданными о переговорах между Россией и Украиной с союзниками по альянсу «Пять глаз». Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, директор Национальной разведки США Тулси Габбард несколько недель назад направила внутреннюю директиву, согласно которой сведения о мирных переговорах между Россией и Украиной запрещено передавать партнерам по альянсу. «Директор Национальной разведки США Тулси Габбард несколько недель назад издала директиву для разведывательного сообщества США, согласно которой вся информация о мирных переговорах между Россией и Украиной не должна передаваться союзникам США по разведке», — приводит цитату источник издания.
В публикации отмечается, что решение затронуло обмен информацией с Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Великобританией, входящими в «Пять глаз». Ранее данные по Украине предоставлялись в рамках общего доступа между странами-участницами альянса. Теперь американская сторона ограничила распространение этой информации из соображений безопасности и стратегических интересов.