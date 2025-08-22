Теракт в Колумбии унес жизни как минимум пяти человек

В результате взрыва возле военно-воздушной базы в колумбийском городе Кали погибли по меньшей мере пять человек, ещё 36 получили ранения. Об этом сообщили представители городских властей.
Мэр Кали Алехандро Эдер заявил, что город вновь стал жертвой атаки наркотеррористов. По его словам, взрыв произошёл несколько минут назад, когда грузовик взорвался рядом с базой ВВС.
На странице правительства Кали в социальной сети X сообщается, что все службы спасения были мобилизованы для оказания помощи пострадавшим. Власти предварительно подтверждают пять погибших и 36 раненых.
Мэр объявил награду за информацию, которая поможет найти виновных в теракте. Кроме того, введено ограничение на движение грузовиков до четырёх часов утра по местному времени (двенадцать часов по Москве).
Также сегодня в другом регионе Колумбии наркоторговцы вместе с повстанцами сбили вертолет.
В результате крушения вертолёта, сбитого членами вооружённой группировки «Центральное командование» на севере Колумбии, погибли восемь полицейских, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро.
«С сожалением сообщаем о гибели восьми полицейских, которые находились в вертолёте, направлявшемся для выполнения задачи по уничтожению посевов коки в муниципалитете Амальфи. Также восемь сотрудников получили травмы», — написал он в социальной сети X.
По словам президента, ответственность за падение вертолёта лежит на так называемом 36-м фронте «Центрального командования», действующем в департаменте Антиокия. Губернатор региона Андрес Хулиан сообщил, что воздушное судно было сбито дроном.
«Центральное командование» представляет собой вооружённую группировку, сформированную бывшими бойцами «Революционных вооружённых сил Колумбии» (РВСК), которые были расформированы после подписания мирного соглашения в 2016 году.