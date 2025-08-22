Один из основателей группы Mastodon Брэнт Хайндс разбился на мотоцикле

Американский гитарист и сооснователь группы Mastodon, Брэнт Хайндс, трагически погиб в ДТП на мотоцикле в ночь на 20−21 августа 2025 года в Атланте.
По данным полиции, его Harley-Davidson столкнулся с BMW-SUV, водитель которой не уступил ему дорогу при повороте, и Хайндс скончался на месте происшествия.
Музыкант был ключевой фигурой в группе с момента её основания в 2000 году. Он внёс значительный вклад в творчество Mastodon, участвовал в записи альбомов, таких как Remission, Leviathan, Blood Mountain и Emperor of Sand, и помог группе завоевать признание, включая престижную премию Grammy.
В марте 2025 года он покинул коллектив. Хотя группа заявила о «взаимном решении» о расставании, сам Хайндс позже в социальных сетях выразил мнение, что был исключён против своей воли.
